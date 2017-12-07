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В стране и мире | Сборная США усомнилась в необходимости ехать на Олимпиаду

07.12.2017|11:46
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Вопрос участия американских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхенчхане остается открытым. Как заявила постпред США в ООН Никки Хейли, все будет зависеть от ситуации на Корейском полуострове, сообщает CNN.

По ее словам, администрация Белого дома примет все меры, чтобы защитить членов национальной сборной. «Мы никогда ничего не боимся. И, конечно же, это прекрасная возможность для всех них, чтобы поехать и сделать что-то трудное», — сказала Хейли.

Ситуация на Корейском полуострове остается напряженной. Ранее в четверг власти КНДР высказали мнение, что война будет неизбежной. Так Пхеньян отреагировал на масштабные совместные учения войск Южной Кореи и США.

Источник — lenta.ru
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