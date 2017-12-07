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В стране и мире | Путин разрешил россиянам ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом

07.12.2017|09:19
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Власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в зимних Олимпийских играх - 2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Об этом заявил президент Владимир Путин. Его слова в среду, 6 декабря, приводит РИА Новости.

«Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в Играх, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — сказал Путин.

Ранее в среду вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что россиянам следует ехать на Игры в нейтральном статусе, несмотря на решение МОК об отстранении команды. «В любом случае, мы знаем, что они будут представлять Россию», — сказал он.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную России от участия в ОИ-2018. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие непричастность к допинговым махинациям. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом как в командных, так и в индивидуальных видах спорта.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.12.2017 09:25|

Когда ликвидируют должность вице-премьера по спорту (есть Минспорта) и выгонят из правительства Мутко?

Гость|07.12.2017 09:37|

Белый флаг, флаг капитуляции.

Гость|07.12.2017 09:38|

Задел под выборы, кого назначат вместо Путина?

Гость|07.12.2017 09:44|

Обезличивание продолжается

Гость|07.12.2017 09:46|

Позор ,а не страна.

Гость|07.12.2017 09:49|

Позор, а не руководство страной.

Гость|07.12.2017 09:49|

Если нет страны, то зачем флаг? Позор, позор, трижды позор. Сдал страну.

Гость|07.12.2017 09:50|

penzainform.ru писал(a):

следует ехать на Игры в нейтральном статусе
Это как?

Гость|07.12.2017 09:52|

Гость писал(a):

quote="Гость"]следует ехать на Игры в нейтральном статусе
Это как?А ЧО? НАШЕ РУКОВОДСТВО ДАВНО В НЕЙТРАЛЬНОМ СТАТУСЕ. И НАМ ПОРА,

Гость|07.12.2017 09:56|

Гость писал(a):

НАШЕ РУКОВОДСТВО

Ваше руководство в госдепе, но печенья теперь присылать не будут, белый флаг вывешен.

Гость|07.12.2017 10:01|

Дурак ты и тебя не вылечить

Гость|07.12.2017 10:02|

penzainform.ru писал(a):

принять участие в личном качестве

Это как? Там у них проходной двор? Типа я приехал хочу попрыгать и побегать с белым флагом.

Гость|07.12.2017 10:05|

а что, мог бы и не пустить? крепостное право?

Гость|07.12.2017 10:10|

Гость писал(a):

а что, мог бы и не пустить? крепостное право?

Облом у тебя с печеньями, обычно после капитуляции предатели больше не нужны.

Гость|07.12.2017 10:15|

Отбой. Путин сказал ехать.

Имя: Гость
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