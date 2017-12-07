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В стране и мире | Маленьких детей заставили мыть унитазы в самарском детском саду

07.12.2017|15:32
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Воспитатели одного из частных детских садов Самары наказывали детей, заставляя их мыть туалеты. Районная прокуратура начала проверку после жалобы родителей, пишет 63.ru.

Один из воспитанников учреждения рассказал отцу и матери, что во время тихого часа он не мог уснуть. В итоге воспитательница его отругала, вытащила из постели и вместе с другим мальчиком отправила чистить унитазы. Пока дети мыли туалет, женщина «сидела за своим столом и писала какие-то бумажки», утверждала мать ребенка.

После этого родители спросили у одной из воспитательниц, знала ли она о произошедшем. По ее словам, подобное случалось регулярно. «Вы не переживайте, ваш сын мыл унитаз впервые! А вот другой мальчик их чистит на постоянной основе», — процитировала ее молодая мама.

Впоследствии выяснилось, что родственники второго мальчика не знали, как наказывали их ребенка. Он рассказал взрослым, что его заставляли мыть не только туалеты, но и раковины в уборной, а из кровати его вытягивали за ногу.

Руководство детского сада говорило родителям, что ничего не знало об этой ситуации. Заведующая учреждения отказалась разговаривать с журналистами.

В конце ноября стало известно, что в Петербурге десятилетних гимнасток заставили мыть туалет вместо занятий. Девочки убирали чужие фекалии туалетной бумагой. По словам родителей, после этого одна из гимнасток заболела кишечной инфекцией.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.12.2017 15:38|

А что , с молодых ногтей надо приучать к чистоте и порядку ...

Гость|07.12.2017 15:57|

Ну, допустим, в детском саду рано детей приучать к такому делу. А знаете ли вы, что в Японии учащиеся даже элитных школ моют туалеты, коридоры ежедневно, там нет уборщиц вообще. Почему там родители детей не возмущаются?

Гость|07.12.2017 15:59|

penzainform.ru писал(a):

Руководство детского сада говорило родителям, что ничего не знало об этой ситуации.
Руководство должно знать все, чем руководит. Наказать руководство и конкретных воспитательниц

Гость|07.12.2017 16:02|

Гость писал(a):

А знаете ли вы, что в Японии учащиеся даже элитных школ моют туалеты, коридоры ежедневно, там нет уборщиц вообще. Почему там родители детей не возмущаются?
А давайте и чиновников японских к нам пригласим. Их там гораздо меньше, а работают в разы лучше.

Гость|07.12.2017 16:17|

Гость писал(a):

А что , с молодых ногтей надо приучать к чистоте и порядку ...
Ну ты вот на говне с 5 лет , а гадить продолжаешь и в 40 . Это как ? Можешь не отвечать .

Гость|07.12.2017 16:19|

к труду приучают

Имя: Гость
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