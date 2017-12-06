06.12.2017 | 16:06

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил отменить запрет на ночную продажу игристых вин и шампанского в Новый год и Рождество. Об этом со ссылкой на подготовленный Петровым проект закона сообщает RT.

По мнению депутата, это поможет снизить число отравлений нелегальной и низкокачественной алкогольной продукцией в праздничные дни, а также увеличить поступления налогов в бюджет.

«Повышенный спрос населения на игристое вино в новогоднюю ночь при установленном запрете на розничную продажу алкогольной продукции в это время порождает черный рынок, привлекает различных недобросовестных продавцов некачественной или контрафактной продукции», — сказал он.

В больших городах купить алкоголь можно в круглосуточных ресторанах и кафе, у жителей небольших поселков такая возможность отсутствует, заметил Петров.

Во многих регионах России действует запрет на приобретение всей алкогольной продукции с 23:00 до 08:00. В Санкт-Петербурге приобрести спиртное можно с 11 утра до 22:00. В Алтайском крае, Ивановской, Иркутской, Липецкой, Владимирской областях алкоголь не продается с 9 вечера до 9 утра.

В ноябре «Известия» писали, что цены на шампанское и игристые вина к Новому году поднимутся на 10-15 процентов. Подорожание меньше всего затронет продукцию нижнего ценового сегмента. Но из-за неурожая во Франции стоимость шампанского в среднем сегменте поднимется на 15 процентов.