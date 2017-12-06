Пензенское информационное агентство|18+|Среда|6 дек 2017|16:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  69.71  |  $  58.93
 

В стране и мире | В подмосковных Химках обстреляли перевозчиков конфет

06.12.2017|15:45
Печать

Полиция разыскивает напавших с травматическими пистолетами на двух водителей коммерческой фирмы в городе Химки Московской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного управления МВД в среду, 6 декабря.

5 декабря в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Кудрявцева около одного из домов слышны хлопки, похожие на выстрелы. Прибывшие на место полицейские установили, что неизвестные совершили нападение на двух сотрудников коммерческого предприятия с использованием травматических пистолетов.

Пострадавшие занимались перевозкой конфет, уточняет телеканал РЕН ТВ. Их госпитализировали с ранениями.

После инцидента было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

27 октября сообщалось о жителе Приморского края, который совершил в Томске пять разбойных нападений, используя вместо пистолета шоколадный батончик «Сникерс». Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!