Пензенское информационное агентство|18+|Среда|6 дек 2017|11:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  69.63  |  $  58.69
 

В стране и мире | Путину представят список желающих вернуться в Россию беглых олигархов

06.12.2017|11:25
Печать

Бизнес-омбудсмен Борис Титов подготовит для президента Владимира Путина список российских бизнесменов, скрывающихся в Великобритании, и попросит разрешить им вернуться в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Титова, он общался с российскими предпринимателями, которых разыскивает Интерпол из-за уголовного преследования на родине. «Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России», — сказал бизнес-омбудсмен.

Он намерен обратиться к президенту с просьбой решить вопрос «пофамильно». Кроме того, Титов собирается ходатайствовать об исключении опальных предпринимателей из списка Интерпола, а также разрешить им возвращение в страну при условии возмещения предполагаемого ущерба, который они могли нанести.

5 декабря Reuters сообщил, что богатые россияне, столкнувшиеся с возможностью новых санкций со стороны США в 2018 году, предложили идею введения специальных бондов, с помощью которых можно будет создать благоприятные условия для возвращения средств в Россию.

В разное время в Великобританию бежали: бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, бывший глава Банка Москвы Андрей Бородин, бывший президент НПО «Космос» Андрей Черняков, основатель Межпромбанка Сергей Пугачев, бывший гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин и другие.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|06.12.2017 11:30|

penzainform.ru писал(a):

Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол
Нормальные ребята в розыске не находятся, они не нормальные они воры.

Гость|06.12.2017 11:31|

Как там жить? Чиновники и полиция не берут! Старух и детей обворовывать не дают!

Гость|06.12.2017 11:33|

Опять этих воров на нашу шею посадить хотят?

Гость|06.12.2017 11:34|

Принять их тут с полной конфискацией

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!