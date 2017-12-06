06.12.2017 | 17:46

Президент России Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году. Об этом в среду, 6 декабря, сообщает РИА Новости.

«Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, и нет. Спасибо вам за вашу поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — сказал Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ.

После объявления зал бурно зааплодировал, выразив свою поддержку. «Спасибо за эту реакцию, спасибо за ваш труд, прежде всего. Спасибо за отношение к вашему делу, предприятию, городу, к стране. Уверен, что все у нас получится», — сказал Путин.

Ранее в среду с вопросом об участии в выборах к президенту обратился волонтер в ходе форума «Доброволец» в Москве. Его интерес поддержал ведущий церемонии награждения Дмитрий Губерниев. Но прямого ответа от главы государства они не получили. «Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято», — заверил он.

Путин был впервые избран президентом России в марте 2000 года, в 2004 году переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год работал на посту председателя правительства, а в 2012 снова стал главой государства.

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.