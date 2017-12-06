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В стране и мире | Путин снова пойдет в президенты России

06.12.2017|17:46
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Президент России Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году. Об этом в среду, 6 декабря, сообщает РИА Новости.

«Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, и нет. Спасибо вам за вашу поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — сказал Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ.

После объявления зал бурно зааплодировал, выразив свою поддержку. «Спасибо за эту реакцию, спасибо за ваш труд, прежде всего. Спасибо за отношение к вашему делу, предприятию, городу, к стране. Уверен, что все у нас получится», — сказал Путин.

Ранее в среду с вопросом об участии в выборах к президенту обратился волонтер в ходе форума «Доброволец» в Москве. Его интерес поддержал ведущий церемонии награждения Дмитрий Губерниев. Но прямого ответа от главы государства они не получили. «Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято», — заверил он.

Путин был впервые избран президентом России в марте 2000 года, в 2004 году переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год работал на посту председателя правительства, а в 2012 снова стал главой государства.

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.12.2017 17:49|

Ой, отец родной! Согласилси! А мы переживали.

Гость|06.12.2017 17:54|

penzainform.ru писал(a):

Путин был впервые избран президентом России в марте 2000 года, в 2004 году переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год работал на посту председателя правительства, а в 2012 снова стал главой государства.
После этого должны идти ЕГО достижения,но о них умолчали....

Гость|06.12.2017 17:58|

Да здравствуйте откат России еще на сто лет назад

Гость|06.12.2017 17:59|

Я согласен лучше призидента я видел.

Гость|06.12.2017 18:01|

а нас он спросил .... выдвигать он будет.

Гость|06.12.2017 18:01|

Гость писал(a):

Ой, отец родной! Согласилси! А мы переживали.
Иначе в Гаагу.

Гость|06.12.2017 18:01|

Я сталкер и мне нужны новые разорённые заводы . Только мой дорогой Владимир Владимирович может своим трудом их мне обеспечить . Очень рад .

Гость|06.12.2017 18:03|

"После объявления зал бурно зааплодировал, выразив свою поддержку."

Это точно были работники ГАЗ??? И все оалодировали пересиденту?

Гость|06.12.2017 18:04|

Фото и видео с этой встречи - в студию!

Гость|06.12.2017 18:04|

Осталась только надежда на здравомыслящих людей 18 марта.

Гость|06.12.2017 18:05|

у нас опять брежнев и застой

Гость|06.12.2017 18:07|

Гость писал(a):

а нас он спросил .... выдвигать он будет.
Вы можете за него не голосовать.Гость писал(a):
Осталась только надежда на здравомыслящих людей 18 марта.
Бесполезно. Школьников у Навального меньше чем мы думаемю

Надо что бы вышло 2-3 миллиона. Как в 1991.

Гость|06.12.2017 18:07|

Газ за вас !И все против нас - народа !

Гость|06.12.2017 18:08|

Гость писал(a):

Осталась только надежда на здравомыслящих людей 18 марта.
У меня нет такой надежды . 70 % населения страны глупые люди .

Гость|06.12.2017 18:08|

Гость писал(a):

у нас опять брежнев и застой
Хотите Навального-Собчак с перестройкой и Ельцинским геноцидом?

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Имя: Гость
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