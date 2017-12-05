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В стране и мире | В Госдуме предложили сажать магов за платные услуги и участие в телешоу

05.12.2017|12:08
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Депутат Госдумы Сергей Вострецов внесет на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, приравнивающий занятие магией и колдовством на платной основе к мошенничеству и вымогательству, пишет «Парламентская газета» во вторник, 5 декабря.

«Хотите — гадайте, делайте что угодно, но как только встает вопрос о том, что за эти услуги нужно платить деньги в любой форме — это уже будет уголовно наказуемо», — отметил в интервью изданию Вострецов.

Парламентарий, в частности, предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 159.7, описывающей колдовскую или магическую деятельность, а также внести поправки в статью 159 («Мошенничество»), 163 («Вымогательство») и 210 («Организация преступного сообщества»).

После принятия поправок участие таких лиц в телевизионных шоу, по словам Вострецова, будет рассматриваться как отягчающее ответственность обстоятельство. «Вы же помните, когда закон по живодерам приняли, мы увеличили сроки за издевательство над животными, — подчеркнул депутат. — А отягчающим обстоятельством стал показ садистских роликов. Вот также и здесь «автоматом» сами собой закроются передачи про всех этих колдунов и экстрасенсов».

В октябре сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении целительницы, получившей от жителя Кемерово 1,2 миллиона рублей за лечение от порчи и приворот ушедшей от него жены. Мужчина обратился в полицию, убедившись, что супруга не вернется.

В мае фракция «Единая Россия» не поддержала законодательную инициативу депутата Виталия Милонова ввести уголовную ответственность для магов и целителей.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.12.2017 12:15|

penzainform.ru писал(a):

законопроект, приравнивающий занятие магией и колдовством на платной основе к мошенничеству и вымогательству,

Дополнить, и освящение ракет тоже.

Гость|05.12.2017 12:21|

penzainform.ru писал(a):

дополнить Уголовный кодекс статьей 159.7, описывающей колдовскую или магическую деятельность, а также внести поправки в статью 159

Зачем изобретать велосипед, "Молот ведьм" уже давно есть нужна только поправка к его применению.

«Мо́лот ведьм» (лат. Mallēus Maleficārum, нем. Hexenhammer) — трактат по демонологии и о надлежащих методах преследования ведьм.

Основными задачами «Молота» было систематическое опровержение доводов об отсутствии колдовства, дискредитация тех, кто сомневался в его существовании, доказательство того, что женщины колдуют чаще мужчин, а также обучение магистратов способам обнаружения ведьм и процедурам доказательства их виновности[1].

Гость|05.12.2017 12:22|

Сами себя посадят!?penzainform.ru писал(a):

также внести поправки в статью 159 («Мошенничество»), 163 («Вымогательство») и 210 («Организация преступного сообщества»).
Вот полностью согласен.И 159,и 163,и 210 + обязательно 275 "Государственная измена",и всё это о них с 90-х годов ,колдунах нашей страны - депутатах разных уровней.

Гость|05.12.2017 12:31|

Битва экстрасенсов значит закроется

Гость|05.12.2017 12:32|

Гость писал(a):

Битва экстрасенсов значит закроется

Торквемада к тебе уже выехал, еретик.

Гость|05.12.2017 12:38|

penzainform.ru писал(a):

Хотите — гадайте, делайте что угодно, но как только встает вопрос

Вопрос конечно интересный, борьба с ересью это продолжение или начало? Приговор к сожжению дополнять статьей в УК будут или на усмотрение инквизиторов?

Гость|05.12.2017 12:42|

Восстановить историческую справедливость, лобное место на Советской площади когда строить начнут? Крестные ходы проводят, аутодофе когда начнут проводить?

Гость|05.12.2017 12:57|

Гость писал(a):

Вопрос конечно интересный, борьба с ересью это продолжение или начало?
Причём тут ересь? борьба с мошенниками и шарлатанами.

Имя: Гость
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