Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|5 дек 2017|19:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  69.63  |  $  58.69
 

В стране и мире | Россия проведет рекордную закупку долларов и евро

05.12.2017|17:53
Печать

Минфин России с 7 по 28 декабря потратит на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке 204 миллиарда рублей. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

Объем ежедневных закупок в декабре увеличится по сравнению с ноябрем в два раза — до 12,7 миллиарда рублей. Это рекорд с момента начала валютных интервенций Минфина в феврале нынешнего года.

Отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки в декабре прогнозируется на уровне 204,8 миллиарда рублей в сторону увеличения. Отклонение полученных в ноябре нефтегазовых доходов от октябрьской оценки составило минус 0,8 миллиарда рублей.

В августе Минфин выделил на закупку валюты 47,6 миллиарда рублей, в сентябре — 71,7 миллиарда рублей, в октябре — 76 миллиардов, в ноябре — 122,8 миллиарда. Общая сумма покупок составит 829,17 миллиарда рублей.

Согласно законодательству, иностранная валюта в долларах, евро и британских фунтах стерлингов будет перечислена в Фонд национального благосостояния.

В январе на совещании у президента России Владимира Путина было решено, что дополнительные доходы, которые образуются от превышения заложенной в бюджете цены на нефть, не будут направляться на дополнительные расходы.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|05.12.2017 18:06|

Все поняли,к чему они готовятся?

Гость|05.12.2017 18:13|

Гость писал(a):

Все поняли,к чему они готовятся?
нового - ничего. всё как обычно-привычно

Гость|05.12.2017 18:15|

Гость писал(a):

Все поняли,к чему они готовятся?
к чему? к Новому Году и корпоративам ?

Гость|05.12.2017 18:22|

Гость писал(a):

Все поняли,к чему они готовятся?

к чему? к Новому Году и корпоративам ?

Да,прямо с августа и начали.

Гость|05.12.2017 18:36|

целесообразно закупать макулатуру and бумагу с буквами

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!