05.12.2017 | 10:10

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков рассказал, кто был в курсе программы поддержки допинга в России. Об этом сообщает издание VG.

По словам Родченкова, о допинговой программе были осведомлены президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов, а также бывший исполнительный директор организации, ныне глава Единой лиги ВТБ по баскетболу Сергей Кущенко. «Я неоднократно беседовал с Кравцовым о применении допинга, в частности на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи», — заявил он.

Родченков добавил, что не помнит, общался ли лично с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, однако она также присутствовала при разговоре об использовании фармацевтических препаратов для лыжников.

Информатор WADA отметил, что ему требуется еще много времени для описания доказательств применения допинга российскими спортсменами. «Позвольте сказать вкратце: допинг-программа в Сочи была очень длительной и масштабной, как и наши попытки ее скрыть», — сказал он.

Родченков переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором WADA. Он обвинил победителей и призеров Игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов. В настоящий момент Международный олимпийский комитет проводит расследование, в результате которого сборная России лишилась 10 медалей Олимпиады в Сочи и переместилась с первого на четвертое место в общекомандном зачете.