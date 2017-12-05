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В стране и мире | Назван диагноз Родченкова

05.12.2017|17:44
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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков страдает психиатрическим расстройством. Его медицинскую карту в своем блоге опубликовал журналист Олег Лурье.

Согласно документам, Родченков совершил попытку самоубийства в 2011 году. Он умышленно нанес себе колото-резаную рану левой половины грудной клетки по средней ключичной линии. Во время попытки суицида функционер находился в состоянии алкогольного опьянения. В НИИ имени Склифосовского ему поставили диагноз «депрессивный эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами».

Также сообщается, что в феврале 2011-го в отношении Родченкова было возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и сбыт 10,8 грамма сильнодействующего вещества оксандролона. Обвинения были сняты после госпитализации экс-главы Московской антидопинговой лаборатории в психиатрический стационар.

2 декабря Родченков рассказал о попытке сделать себе харакири. Он также назвал психиатрическую больницу прекрасным местом для общего развития.

Родченков переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором Всемирного антидопингового агентства. Он обвинил победителей и призеров Игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов. В настоящий момент МОК проводит расследование, в результате которого российская сборная лишилась 10 медалей ОИ в Сочи и откатилась с первого на четвертое место в общем зачете.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.12.2017 18:00|

Ах вот он какой, цветочек аленький...

Гость|05.12.2017 18:05|

Гость писал(a):

Ах вот он какой, цветочек аленький...
и кто ж тот садовник, что рассаживает на парадно - правительственные и прочие властно-хлебные клумбы профессиональных сумасшедших-наркоманов - вот в чём закавыка

Гость|05.12.2017 18:10|

Короче ясно все только за чем и кто такого взял на работу а ?

Гость|05.12.2017 18:13|

Сказки для российского народа

Гость|05.12.2017 18:16|

Диагноз необходимо ставить министру спорта,который не чешется пока наших спортсменов втаптывают

Гость|05.12.2017 18:18|

Гость писал(a):

Сказки для российского народа
Братьев Гримм ?!

Гость|05.12.2017 18:23|

Олега Лурье купили как дешёвую проститутку .

Гость|05.12.2017 18:26|

Родченкову почёт и уважуха ! Вывел на чистую воду банду Мутко .

Гость|05.12.2017 18:28|

Олега Лурье купили как дешёвую проститутку

он - и сам кого хуш - и купит и продаст, хоть оптом, а хуш и в розницу

Гость|05.12.2017 18:30|

Гость писал(a):

Олега Лурье купили как дешёвую проститутку

он - и сам кого хуш - и купит и продаст, хоть оптом, а хуш и в розницу

Хорошо , не дешёвую , а дорогую проститутку .

Гость|05.12.2017 18:33|

Все журналисты продаются и покупаются , вопрос в цене . Этот еврей подороже берёт .

Гость|05.12.2017 18:51|

То то я смотрю на фото , он какой то не такой .... он обычный психбольной.

Гость|05.12.2017 19:00|

Раз так, значит грош цена его показаниям, человек неадекватен..

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