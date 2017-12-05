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В стране и мире | Лидера «банды амазонок» из Ростовской области посадили на 21 год

05.12.2017|17:49
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Ростовский областной суд приговорил к различным срокам от 16 до 21 года заключения четверых участников преступной группы, получившей в СМИ название «банда амазонок». Об этом говорится в сообщении Следственного комитета, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 5 декабря.

Присяжные признали их виновными в 10 убийствах, совершенных в регионе с 2007 по 2009 год. Их жертвами, в частности, стал сотрудник ОМОНа Дмитрий Чудаков, его супруга и двое детей.

Максимальное наказание в 21 год получила Инесса Тарвердиева, которую следствие считает лидером банды, 16 лет лишения свободы назначено ее дочери Виктории, принимавшей непосредственное участие в убийствах. Их сообщники — супруги Синельники — осуждены на 19 и 20 лет. Кроме того, суд взыскал с них в пользу потерпевших 12,5 миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда.

По версии следствия, организаторами банды стали жители поселка Дивный Ставропольского края Инесса Тарвердиева и ее сожитель Роман Подкопаев (застрелен при задержании). К ним присоединились Виктория Тарвердиева и сестра Подкопаева Анастасия Синельник с мужем Сергеем, работавшим в полиции. Пара выступала в роли наводчиков и оказывала злоумышленникам помощь. Банда убивала обычных граждан для наживы, а сотрудников правоохранительных органов — ради оружия.

В Следственном комитете сообщили, что участников преступной группы будут судить еще за 10 убийств, 2 покушения, 10 разбоев, 60 краж.

Участников банды задержали в 2013 году после очередного налета на частный дом.

Инесса Тарвердиева до начала преступной деятельности работала воспитателем в детском саду, а Подкопаев — стоматологом. Создав банду, они оставили работу, сказав соседям, что трудятся на стройке. Помимо Виктории, у пары была общая дочь, которой на момент задержания было 13 лет.

Источник — lenta.ru
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