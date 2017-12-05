05.12.2017 | 12:58

Драгоценный камень «Алмаз мира», занимающий 14-е место в мире по величине, продали в Республике Сьерра-Леоне (Западная Африка) с аукциона за 3,8 миллиона долларов. Об этом сообщает BBC News.

Часть от вырученной суммы пойдет на проведение водопровода, строительство дорог и медицинского центра в небольшой африканской деревне Корярду, где был найден камень. Победителем аукциона стал Лоуренс Графф (Laurence Graff), основатель бренда ювелирных украшений Graff Diamonds.

Камень нашел местный пастор Эммануэль Момох (Emmanuel Momoh) и передал его властям. Они и устроили аукцион. «Нам очень не хватает многих вещей. У нас нет хорошей дорожной сети, питьевой воды», — рассказал пастор.

Представители местных властей отметили, что данный случай может сильно изменить будущие отношения государства и местных жителей, которые теперь захотят с ним сотрудничать.

26 сентября сообщалось, что в Канаде продали крупнейший в мире алмаз Lesedi La Rona. Покупателем также стала компания Graff Diamonds, сделка обошлась в 53 миллиона долларов.