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В стране и мире | Африканцы променяли гигантский алмаз на водопровод

05.12.2017|12:58
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Драгоценный камень «Алмаз мира», занимающий 14-е место в мире по величине, продали в Республике Сьерра-Леоне (Западная Африка) с аукциона за 3,8 миллиона долларов. Об этом сообщает BBC News.

Часть от вырученной суммы пойдет на проведение водопровода, строительство дорог и медицинского центра в небольшой африканской деревне Корярду, где был найден камень. Победителем аукциона стал Лоуренс Графф (Laurence Graff), основатель бренда ювелирных украшений Graff Diamonds.

Камень нашел местный пастор Эммануэль Момох (Emmanuel Momoh) и передал его властям. Они и устроили аукцион. «Нам очень не хватает многих вещей. У нас нет хорошей дорожной сети, питьевой воды», — рассказал пастор.

Представители местных властей отметили, что данный случай может сильно изменить будущие отношения государства и местных жителей, которые теперь захотят с ним сотрудничать.

26 сентября сообщалось, что в Канаде продали крупнейший в мире алмаз Lesedi La Rona. Покупателем также стала компания Graff Diamonds, сделка обошлась в 53 миллиона долларов.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.12.2017 13:07|

penzainform.ru писал(a):

У нас нет хорошей дорожной сети, питьевой воды», — рассказал пастор.
вот о чем у них беспокоятся представители церкви.

а то наши:"подайте на храм"!

и больше ничего не могут!

Гость|05.12.2017 13:10|

Да у них там их как грязи! Вот и меняют.

Гость|05.12.2017 13:12|

Если у Путина , Медведева Сечина , Миллера и Шувалова изъять все драг. металлы и алмазы , то вся страна не работая может прожить в изобилии 50 лет !

Гость|05.12.2017 13:17|

А глупые русские гои променяли собственную свободу и всю свою страну на псевдодемократию и китайские погремушки.

Гость|05.12.2017 13:25|

penzainform.ru писал(a):

Представители местных властей отметили, что данный случай может сильно изменить будущие отношения государства и местных жителей, которые теперь захотят с ним сотрудничать.

Всего то и надо сделать людям водопровод, а у нас газопровод, это раз, и еще пенсия пенсионерам и одобрямс полюбомс.

Мотовилов :) (гость)|05.12.2017 13:28|

Они владеют магией рождения камня в живом организме. Пастор - наверняка опытный африканский маг.

Пенза тоже могла бы генерировать свои самородки и стать богатейшим регионом России с водопроводом и дорогами в сёлах.

Гость|05.12.2017 13:37|

а без воды и ни туды и ни сюды..

Гость|05.12.2017 13:47|

Мотовилов :) (гость) писал(a):

Они владеют магией рождения

Это им не у нас, у нас не забалуй:

penzainform.ru писал(a):

Депутат Госдумы Сергей Вострецов внесет на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, приравнивающий занятие магией и колдовством на платной основе к мошенничеству и вымогательству, пишет «Парламентская газета» во вторник, 5 декабря.

Гость|05.12.2017 14:16|

А шкуры на огненную воду?

Гость|05.12.2017 14:17|

Гость писал(a):

А глупые русские гои променяли собственную свободу и всю свою страну на псевдодемократию и китайские погремушки.
Китайские погремушки у тебя между ног.

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