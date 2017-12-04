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В стране и мире | Виновница ДТП с «пьяным мальчиком» подаст в суд на отца ребенка за клевету

04.12.2017|13:46
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Сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе Ольга Алисова намерена подать иск о клевете в отношении отца ребенка и одного из СМИ на общую сумму в десять миллионов рублей (по пять с каждого ответчика). Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает kp.ru.

«Ольга хочет опровергнуть различные инсинуации, которые понес в СМИ [отец ребенка]. Про то, что она якобы сама была пьяна, управляя машиной. Про то, что она якобы была в сговоре с некими чиновниками, и поэтому пропали записи с камер видеонаблюдения. Про то, что якобы она причастна к появлению в крови ребенка алкоголя», — рассказала изданию адвокат Алисовой Наталия Куракина.

По словам Куракиной, «в итоге вся эта шумиха, в том числе, повлияла и на судебный приговор».

15 ноября стало известно, что сбившую насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе Ольгу Алисову приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.

ДТП произошло 23 апреля, в крови погибшего ребенка нашли 2,7 промилле этилового спирта. Позже Следственный комитет завел на судмедэксперта Михаила Клейменова уголовное дело о халатности. Источник «Ленты.ру» сообщал, что была проведена дополнительная экспертиза, которая не обнаружила в организме ребенка спирт, что говорит не о халатности, а о подлоге.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.12.2017 14:01|

вот тварь

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