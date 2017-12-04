04.12.2017 | 13:05

Прокурор попросил приговорить бывшего главу Минэкономразвития России Алексея Улюкаева к 10 годам тюрьмы. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает РИА Новости.

При этом прокурор счел необходимым смягчить обвинение. «Прошу убрать из обвинения квалифицирующий признак "вымогательство" (оставив только "получение")… Прошу назначить Улюкаеву наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказал он в ходе заседания Замоскворецкого суда столицы.

Также гособвинитель попросил оштрафовать Улюкаева на 500 миллионов рублей и лишить его орденов и званий. «Прошу лишить Улюкаева звания заслуженного экономиста, госнаград, классного чина и ордена "За заслуги перед Отечеством"», — уточнил прокурор.