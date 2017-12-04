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В стране и мире | Улюкаева потребовали посадить на 10 лет

04.12.2017|13:05
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Прокурор попросил приговорить бывшего главу Минэкономразвития России Алексея Улюкаева к 10 годам тюрьмы. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает РИА Новости.

При этом прокурор счел необходимым смягчить обвинение. «Прошу убрать из обвинения квалифицирующий признак "вымогательство" (оставив только "получение")… Прошу назначить Улюкаеву наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказал он в ходе заседания Замоскворецкого суда столицы.

Также гособвинитель попросил оштрафовать Улюкаева на 500 миллионов рублей и лишить его орденов и званий. «Прошу лишить Улюкаева звания заслуженного экономиста, госнаград, классного чина и ордена "За заслуги перед Отечеством"», — уточнил прокурор.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.12.2017 13:21|

МАЛО 10 ЛЕТ .

Гость|04.12.2017 13:31|

Под орех решили разбить и правильно, очень неприятная личность. И 10лет безусловно мало... 15–ку с полной конфискацией самое то.

Гость|04.12.2017 13:33|

Кто следующий?

Гость|04.12.2017 13:49|

кто,кто их там полная скамейка бери любого не ошибешься )))))

Гость|04.12.2017 13:54|

Хороший и назидательный пример ля "успешных".

Гость|04.12.2017 13:55|

Гость писал(a):

Хороший и назидательный пример ля "успешных".
Лишь бы суд не сорвался на условку.

Имя: Гость
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