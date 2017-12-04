04.12.2017 | 10:46

Международной федерации футбола (ФИФА) нужно начать расследование о допинге в российском футболе и не бояться отстранить Россию от участия в чемпионате мира 2018 года. Такое мнение выразил глава института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) Джозеф де Пенсье, слова которого приводит Reuters.

«ФИФА обязана срочно расследовать эту ситуацию. Иначе с чемпионатом мира - 2018 в России возникнет большая проблема. У федерации есть стимул, чтобы добраться до сути как можно быстрее», — заявил де Пенсье, предложив провести чемпионат мира - 2018 без России.

«Любое международное соревнование может продолжаться без какой-либо страны, так почему не удастся провести мундиаль в России? Я признаю, на практике это трудно представить, но почему бы и нет?» — отметил глава iNADO.

26 ноября Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова заявил, что его клиент готов доказать причастность российских футболистов к государственной допинг-программе. По его словам, представители ФИФА могут обратиться к Родченкову в любое время, однако пока они «рады спрятать голову в песок».

При этом появилась информация, что федерация решила связаться с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории в рамках собственного расследования. Оно началось после того, как глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен заявил о существовании банка с чистой уриной для российских футболистов. На данный момент федерация не нашла доказательств вины отечественных игроков.