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В стране и мире | Врачи увидели в состоянии Табакова положительную динамику

03.12.2017|13:39
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Народный артист СССР Олег Табаков по-прежнему находится в тяжелом состоянии, однако видна положительная динамика. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По словам собеседника агентства, актер находится в сознании.

В свою очередь, Рен ТВ сообщает, что состояние Табакова не изменилось. По информации телеканала, у актера некий «синдром глубокого оглушения», причем состояние пациента не менялось с момента поступления в больницу.

Синдром оглушения сознания — начальная стадия полной потери сознания, так называемая прекома.

Табаков был госпитализирован в шестое отделение реанимации ГКБ №1 27 ноября. У него диагностировали заражение крови.

Источник — lenta.ru
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