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В стране и мире | Лавров спрогнозировал вероятный первый удар КНДР

03.12.2017|10:19
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Первыми жертвами горячей фазы конфликта на Корейском полуострове станут Южная Корея и Япония. Об этом в эфире белорусского телеканала СТВ рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Москва осуждает проводимый Пхеньяном курс, однако «также мы не можем не осуждать провокационное поведение наших американских коллег — те пытаются утащить в ту же сторону японцев и южнокорейцев, которые станут первыми жертвами в случае развязывания войны».

Глава российской дипломатии посетовал на то, что Москва работала с Пхеньяном, однако Вашингтон внеочередными военными учениями близ границ КНДР будто «специально провоцировал Ким Чен Ына, чтобы он не выдерживал паузу, а сорвался на их провокации».

Ранее телевидение КНДР показало видео запуска новейшей баллистической ракеты «Хвасон-15». Пхеньян подчеркивает, что теперь в зоне досягаемости северокорейских ракет почти вся территория США.

По мнению аналитика National Interest Дэниэла ди Петриса, в случае ядерного удара КНДР по Вашингтону пострадает почти миллион человек.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.12.2017 10:44|

У нас на завалинке тоже посетовали на эту же тему, но почему то на всю страну в новостях не освятили.

Гость|03.12.2017 10:45|

penzainform.ru писал(a):

Первыми жертвами горячей фазы конфликта на Корейском полуострове станут Южная Корея и Япония рассказал Сергей Лавров.
Безумец?

Гость|03.12.2017 10:49|

Не надо раздражать Ына, америкосы допрыгаются, заполучат, как тот фашист гранату.

Имя: Гость
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