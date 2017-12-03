03.12.2017 | 10:19

Первыми жертвами горячей фазы конфликта на Корейском полуострове станут Южная Корея и Япония. Об этом в эфире белорусского телеканала СТВ рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Москва осуждает проводимый Пхеньяном курс, однако «также мы не можем не осуждать провокационное поведение наших американских коллег — те пытаются утащить в ту же сторону японцев и южнокорейцев, которые станут первыми жертвами в случае развязывания войны».

Глава российской дипломатии посетовал на то, что Москва работала с Пхеньяном, однако Вашингтон внеочередными военными учениями близ границ КНДР будто «специально провоцировал Ким Чен Ына, чтобы он не выдерживал паузу, а сорвался на их провокации».

Ранее телевидение КНДР показало видео запуска новейшей баллистической ракеты «Хвасон-15». Пхеньян подчеркивает, что теперь в зоне досягаемости северокорейских ракет почти вся территория США.

По мнению аналитика National Interest Дэниэла ди Петриса, в случае ядерного удара КНДР по Вашингтону пострадает почти миллион человек.