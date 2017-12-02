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В стране и мире | Турецким мужчинам запретили краситься в черный

02.12.2017|16:06
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В Турции объявили о недопустимости красить волосы в черный цвет мужчинам. Соответствующую фетву выпустило Управление по делам религии страны (Диянет). Об этом сообщает турецкое издание Yeni Safak.

«Волосы, бороду и усы можно красить, если нет цели обмануть людей. Но мужчинам красить волосы в черный цвет не допускается, это неприемлемо», — отмечается в письменных ответах Диянета на вопросы верующих. Если это необходимо, вместо черного рекомендуется более естественная хна.

Также Диянет назвал грехом прослушивание музыки, которая противоречит принципам ислама. Запрещается и работать в местах, в которых продают алкоголь, если только нет иного пути заработать на жизнь.

Ранее в Турции сочли неуместным операции с биткоинами с точки зрения ислама, передает РИА Новости.

Источник — lenta.ru
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