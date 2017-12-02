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В стране и мире | Собака подстрелила охотника из ружья

02.12.2017|11:20
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Собака выстрелила в американского охотника по имени Уильям Рэнкурт (William Rancourt) из его же ружья. Об инциденте сообщает телеканал штата Айова KCCI 8.

В среду, 29 ноября, 36-летний мужчина из города Лебанон, штат Нью-Гэмшир, охотился на фазанов вместе с тремя друзьями, когда вдруг ему в спину попала дробь из его же охотничьего ружья двенадцатого калибра, лежавшего на земле. Виновником инцидента оказалась собака, случайно наступившая на спусковой крючок. Выстрел был совершен с расстояния приблизительно 20 метров. Мужчину доставили в больницу; врачи рассчитывают на то, что он выживет.

«Ему еще повезло, что дистанция была именно такой, потому что охотничьи ружья куда опаснее на коротких расстояниях», — пояснил британскому изданию Daily Mail представитель природоохранной организации штата Кен Лоннеман (Ken Lonneman).

С охотниками было несколько собак, все они были довольно молодыми немецкими короткошерстными легавыми, известными также как немецкие курцхаары. Лонненман считает, что охотника подстрелила его же собака. Остальные охотники не пострадали.

Источник — lenta.ru
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