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В стране и мире | Миллиарды полковника Захарченко перешли в казну России

02.12.2017|10:07
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Никулинский суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства арестованного в ходе расследования уголовного дела имущества и денежных средств на общую сумму свыше девяти миллиардов рублей, полученных бывшим сотрудником ГУЭБиПК МВД России Дмитрием Захарченко. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает ТАСС.

«Удовлетворить иск прокуратуры в полном объеме», — огласила решение судья.

«Коммерсантъ» сообщал, что Захарченко заявил о давлении на него со стороны сотрудников ФСБ. По словам подсудимого, он встречался с сотрудниками ФСБ Бабаковым и Таракановым (имена не уточняются), которые угрожали взять в заложники его отца и сфабриковать дело, если он «не оговорит себя по уголовным делам».

Ранее 1 декабря источник в правоохранительной системе заявил, что Захарченко предъявлено обвинение сразу по трем новым эпизодам получения взятки.

21 ноября стало известно, что у сестры обвиняемого в коррупции Захарченко не было ключей от комнаты, где хранилось в общей сложности 8,5 миллиарда рублей. 20 ноября в Генпрокуратуре заявили, что мать Захарченко вела учет обнаруженных в квартире у его сестры денег.

Захарченко инкриминируют три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование правосудию. Полковника задержали 9 сентября 2016 года.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.12.2017 10:22|

Да, на 9 ярдов нормально гульнуть можно. Трехпалубная яхта + бизнес-джет, домик в деревне на собственном острове с аэродромом и тусоваться красиво...

Имя: Гость
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