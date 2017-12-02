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В стране и мире | Илон Маск анонсировал запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy

02.12.2017|13:57
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Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy будет запущена в январе 2018 года с мыса Канаверал (США). Об этом написал глава компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter.

Ракета отправится на орбиту Марса. «Так или иначе, это будет захватывающе», — добавил он.

Маск также отметил, что полезным грузом на ракете станет его спортивный электромобиль Tesla Roadster вишневого цвета. Машина будет воспроизводить песню Дэвида Боуи Space Oddity. По словам главы SpaceX, Falcon Heavy будет бороздить космические просторы миллиарды лет, если не взорвется на старте.

SpaceX завершила испытания первой ступени Falcon Heavy в начале сентября. В компании называют ракету мощнейшей в мире, ее запуск обойдется в три раза дешевле (около 120 миллионов долларов), чем пуск самого грузоподъемного действующего носителя Delta IV Heavy.

Конструктивно первая ступень Falcon Heavy состоит из центрального блока и пары боковых ускорителей, представляющих собой модернизированные первые ступени среднетяжелой ракеты Falcon 9. На низкую опорную орбиту носитель способен выводить 63,8 тонны.

В июле Маск допустил провал запуска Falcon Heavy. Причину возможной неудачи бизнесмен видит в необходимости синхронной работы 27 двигателей. «Там много чего может пойти не так», — считает он.

Источник — lenta.ru
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