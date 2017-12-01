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В стране и мире | Центробанк объяснил отказ от купюр с Путиным

01.12.2017|13:55
Печать

Банк России не будет печатать купюры с изображением президента Владимира Путина. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает РБК со ссылкой на письмо Центробанка.

«По сложившейся традиции на банкнотах Банка России не печатаются купюры с изображениями действующих политических и общественных деятелей», — ответили в ЦБ на предложение ассоциации предпринимателей «Аванти» выпустить банкноты с Путиным.

В августе «Аванти» предложила регулятору напечатать ограниченный тираж купюр номиналом 10 тысяч рублей с портретом президента, отмечает агентство. В ассоциации считают, что введение подобной банкноты консолидирует российское общество и поднимет у граждан «уровень культуры обращения с денежными средствами».

Во многих странах заслуги глав государств закреплены в конституциях. Например, президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и Таджикистана Эмомали Рахмон имеют официальный статус лидеров наций, напомнили в «Аванти».

В июле портрет президента Сирии Башара Асада впервые появился на национальных банкнотах. ​Изображение действующего главы государства напечатано на купюре номиналом в 2 тысячи фунтов.

В конце 2016 года Нацбанк Казахстана выпустил банкноту изображением президента страны Нурсултана Назарбаева. Памятная купюра достоинством 10 тысяч тенге была посвящена 25-летию независимости Казахстана и выпущена в обращение к Дню первого Президента — к 1 декабря.

Источник — lenta.ru
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Гость|01.12.2017 14:12|

Ну еще осталось только канонизировать и икону сделать!

Гость|01.12.2017 14:39|

penzainform.ru писал(a):

ассоциации предпринимателей «Аванти»
что за дармоеды прихлебатели?

penzainform.ru писал(a):

Во многих странах заслуги глав государств закреплены в конституциях. Например, президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и Таджикистана Эмомали Рахмон
Да, супер, нашли на что ровняться.

Гость|01.12.2017 14:56|

тоже мне франклина нашли...

Имя: Гость
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