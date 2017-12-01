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В стране и мире | Пенсионному фонду понадобились 100 миллиардов рублей из-за идей Путина

01.12.2017|17:05
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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что в случае продления программы материнского капитала, Пенсионному фонду России (ПФР) потребуется более 100 миллиардов рублей дополнительно. Об этом сообщает ТАСС.

«Расходы на обслуживание этой программы составляют 330 млрд в год. Мы исходим из того, что порядка 35-40 млрд — это будет потребность 2019 года дополнительно в бюджете Пенсионного фонда, плюс к тому, что сейчас предусмотрено», — заявил министр, отметив, что на 2020 год фонду потребуются еще 70 миллиардов.

По словам Топилина, в 2018 году бюджет ПФР предусматривал выплаты по программе материнского капитала, однако это должен был стать последний год работы программы. «На 2019-2020 сейчас идет некое снижение объема, потому что не было решения о продлении, предполагалось только погашение старых обязательств», — заявил министр, отметив, что в случае продления программ фонду потребуется больше денег.

Программа материнского капитала работает в России с 2007 года. Размер выплаты на второго или последующих детей в настоящий момент составляет 453 тысячи рублей. Президент России Владимир Путин 28 ноября предложил продлить программу до конца 2021 года. Минтруд уже подготовил необходимые документы.

Источник — lenta.ru
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Гость|01.12.2017 17:32|

Ради выборов и рейтинга и 100млрд. не жалко. А там хоть трава не расти.

Гость|01.12.2017 17:57|

После конфискации денег и имущества полковника Захарченко бюджет получит около 9 миллиардов рублей. Это сумма, сопоставимая с бюджетами целых городов и крупнейших инфраструктурных проектов.

Имя: Гость
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