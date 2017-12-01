01.12.2017 | 16:05

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда пожизненно отстранила от участия в Олимпийских играх российскую биатлонистку Ольгу Зайцеву, а также лыжниц Анастасию Доценко и Юлию Чекалеву за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте организации.

Всем троим отныне запрещено выступать на Олимпийских играх и посещать какие-либо мероприятия, проводимые под эгидой МОК.

Зайцева на Олимпийских играх в Сочи завоевала серебро в эстафете вместе с Ольгой Вилухиной, Яной Романовой и Екатериной Шумиловой. МОК признал Вилухину и Романову виновными в нарушении антидопинговых правил и лишил Россию этой медали.

Ранее в ноябре комиссия МОК лишила сборную России 10 медалей ОИ-2014. Из них четыре в лыжных гонках: золото Александра Легкова в марафоне, серебро мужской сборной России в эстафете 4 по 10 километров, а также две серебряные награды Максима Вылегжанина (марафон и командный спринт); две золотые бобслеиста Зубкова, две в скелетоне — золото Александра Третьякова и бронза Елены Никитиной, а также две в биатлоне — серебро женской сборной в эстафете и серебро Ольги Вилухиной в спринте.

В активе россиян осталось девять золотых наград, вследствие чего сборная России лишилась первого места в медальном зачете.