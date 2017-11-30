30.11.2017 | 12:55

В Москве прошел показ новой формы для олимпийской сборной России от компании Zasport. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Компания Zasport официально стала новым экипировщиком национальной олимпийской сборной в начале 2017 года. Бренд презентовал форму пастельных тонов с принтами в цветах российского флага. Также была представлена повседневная одежда спортсменов, выдержанная в такой же цветовой гамме.

Участие сборной России в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане оказалось в нынешнем году под вопросом. Он будет решен в начале декабря по результатам работы комиссий МОК.

22 ноября МОК лишил российских скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину золотой и бронзовой медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В результате этого Россия опустилась на второе место по количеству медалей на ОИ-2014. Золото Третьякова должно перейти латвийскому скелетонисту Мартинсу Дукурсу.