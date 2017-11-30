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В стране и мире | Провальный пуск с Восточного назвали «летными испытаниями»

30.11.2017|16:11
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Директор филиала госкорпорации «Роскосмос»на космодроме Восточный Константин Чмаров назвал неудавшийся пуск ракеты «Союз-2.1б» «летными испытаниями». Об этом он заявил в интервью информационному агентству «Амур.инфо».

«Задача выполнена космодромом превосходно. Летные испытания прошли превосходно. Вывод полезной нагрузки параллельно с летными испытаниями — не выполнен. Вы знаете, что вся история ракетно-космической техники связана в том числе и с авариями и даже с трагедиями», — сказал чиновник.

По его мнению, «задача пуска была бы не выполнена, если бы был штатный запуск, космодром работал в штатном режиме, мы выполняли бы функции перевозчика». Чмаров отметил, что «космодром наращивается, модернизируется, приобретает современный облик, может выполнять универсальные задачи».

Директор филиала также прокомментировал высказывание протодиакона Андрея Кураева об ответственности церкви за аварию. «Во-первых, это православная традиция, которая поддерживается на космодромах Байконур, Плесецк, естественно, и на Восточном. Второй пуск, как и первый, был освящен. Все ракетно-космические испытатели свято чтут традиции», — сказал чиновник.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября с Восточного в 08:41 по московскому времени, но из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна. Это был второй пуск с главного космодрома страны. Главная нагрузка — трехтонный спутник «Метеор-М» — был застрахован на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. После аварии «Роскосмос» сократил число запланированных стартов с нового космодрома в ближайшие несколько лет.

Ранее Кураев заявил, что «очень странно, что церковь вроде предоставляет услуги, но никогда не отвечает за качество этих услуг». Протодиакон имел в виду освящение ракеты, спутника и персонала Восточного перед неудачным запуском.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.11.2017 17:30|

В виде попутной нагрузки вместе с "Метеором" на орбиту отправились 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также в космос будут выведены спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).

То есть какая-то фигня получается. Куча стран загружают в ракету свои спутники, расчитывая вывести их на орбиты, а значит это не просто массо-габаритные болванки, а у роскосмоса это всего лишь летные испытания с непредсказуемым результатом?

Гость|30.11.2017 17:30|

Почём сии испытания налогоплательщикам обошлись? Рагозин батут уже натянул,не?

Гость|30.11.2017 17:33|

Путинизм на дне.

Гость|30.11.2017 17:34|

Гость писал(a):

Рагозин батут уже натянул,не?
Медальку, наверное, только повесил

Гость|30.11.2017 17:36|

Гость писал(a):

То есть какая-то фигня получается. Куча стран загружают в ракету свои спутники, расчитывая вывести их на орбиты, а значит это не просто массо-габаритные болванки, а у роскосмоса это всего лишь летные испытания с непредсказуемым результатом?
Имелись в виду испытания космодрома.

Гость писал(a):

Почём сии испытания налогоплательщикам обошлись?
Все спутники застрахованы

Гость писал(a):

Путинизм
В США вообще каждый третий запуск неудачный. Это нормально.

Главное, что у нас космонавты не гибнут - тут мы впереди планеты всей.

Имя: Гость
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