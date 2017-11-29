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В стране и мире | Вторая волна госпитализации детей из-за ультразвука началась в Липецке

29.11.2017|17:56
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Семь восьмиклассников школы №49 в Липецке были госпитализированы с головной болью и головокружением. Причиной стал звук из мобильного приложения, сообщает региональный главк МЧС.

Как пояснили в ведомстве, в школу выехали пять бригад скорой медицинской помощи. В итоге пять девочек и двух мальчиков направили на обследование в токсикологическое отделение детской областной больницы.

24 ноября аналогичный случай произошел в средней школе №35 села Ссёлки в Липецке. Тогда медицинская помощь потребовалась 28 ученикам пятого класса, которые на уроке почувствовали тошноту и головокружение.

Специалисты, в числе прочих, изучают версию воздействия на детей ультразвука из мобильного приложения, которое скачали несколько учеников. По некоторым данным, оно называется «Ультразвук». В пресс-службе регионального МВД заявляли, что один из детей скачал неизвестное мобильное приложение с ультразвуком и включил его во время урока.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.11.2017 18:48|

С чего взяли, что это ультразвук? Может, там вирусная инфекция.

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