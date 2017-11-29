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В стране и мире | В России объявили запрет на анонимов в мессенджерах

29.11.2017|16:14
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В России вводится запрет на анонимное общение в мобильных мессенджерах, заявил генпрокурор России Юрий Чайка. Об этом сообщает «Интерфакс».

Запрет в ступит в силу с 1 января 2018 года, добавил генпрокурор.

«Услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставляться исключительно пользователям, идентифицированным на основании абонентского номера и соответствующего договора», — пояснил он.

Кроме того, в силу вступают поправки, предусматривающие уголовное наказание за неправомерный доступ к системам управления атомной и химической промышленности, энергетики, оборонно-промышленного комплекса и других отраслей, представляющих стратегическую важность.

Генпрокурор также напомнил, что с 1 ноября начал действовать закон, согласно которому владельцы ресурсов обязаны блокировать информацию, распространение которой запрещено на территории России. Нарушение может привести к блокировке ресурса.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.11.2017 17:12|

Это ж так и паспорт скоро будут требовать при регистрации в вайбере или вотсапе...

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