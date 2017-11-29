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В стране и мире | В России допустили запрет катания на опасных склонах

29.11.2017|17:58
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Туристы массово гибнут на горнолыжных курортах Северного Кавказа из-за несоблюдения правил безопасности, сказал представитель северокавказского отряда МЧС Александр Ципковский. Об этом сообщает ТАСС.

«Законодательно мы несколько лет пытаемся закрепить правило, что надо обязательно регистрироваться на маршрутах и руководитель группы должен нести ответственность. Сейчас этой практики нет. Приехал и пошел, куда захотел. Два варианта: законодательно запретить [катание на запрещенных склонах], а второе — донести до самих отдыхающих степень ответственности», — пояснил Ципковский.

В марте в результате схода лавины на Чегете погибли семь горнолыжников, которые совершали спуск по закрытому склону, непригодному для катания, добавляет ТАСС.

Источник — lenta.ru
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