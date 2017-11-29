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В стране и мире | Счетная палата оценила обвал доходов россиян

29.11.2017|14:49
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Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе - октябре нынешнего года сократились на 1,3 процента по сравнению с уровнем 2016 года. Об этом заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, сообщает Rambler News Service.

Это в 4,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года, отметила она. Реальная зарплата в январе - октябре выросла на три процента, добавила Голикова.

В третьем квартале экономика России выросла на 1,8 процента. По прогнозу Счетной палаты, в 2017 году ВВП страны увеличится на 2,1 процента.

21 ноября Росстат сообщил, что среднемесячная зарплата в России в октябре составила 38 275 рублей. «По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года она выросла на 7,1 процента, в январе - октябре 2017 года — на семь процентов», — говорится в докладе ведомства.

По данным международного рейтингового агентства Fitch, в 2013-2016 годах средняя зарплата граждан с учетом паритета покупательной способности, который учитывает разницу в ценах в России и за рубежом, упала на 6,5 процента, до 1 451 доллара.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что для восстановления потерь реальных доходов граждан, которые произошли в 2014-2015 годах, потребуется несколько лет.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.11.2017 14:56|

Если исключить доходы миллионеров России, то граждане вообще в **пе.

Гость|29.11.2017 15:16|

Посчитали , и не прослезились, а надо бы.

Гость|29.11.2017 15:21|

окстись родная, где ты видела среднюю зарплату более 38 тысяч рублей... она еще больше будет если сложить зарплату уборщицы на гос. службе и министра... и так всех обобрали после приватизации, девальвации рубля, роста доллара, а теперь сказки рассказываешь о росте зарплаты, аж на 7 процентов

Гость|29.11.2017 15:40|

средняя зарплата в Пензе для всех составит 23100 рублей

Гость|29.11.2017 15:48|

В 2016 году каждому жителю Аляски выплатили по 2 072 $ с нефтяных доходов . И так каждый год.

Гость|29.11.2017 15:57|

23100 ты что не в Пензе живёшь?10000 не хочешь! даже наверное меньше,вот она реальность.

Имя: Гость
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