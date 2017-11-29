29.11.2017 | 14:49

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе - октябре нынешнего года сократились на 1,3 процента по сравнению с уровнем 2016 года. Об этом заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, сообщает Rambler News Service.

Это в 4,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года, отметила она. Реальная зарплата в январе - октябре выросла на три процента, добавила Голикова.

В третьем квартале экономика России выросла на 1,8 процента. По прогнозу Счетной палаты, в 2017 году ВВП страны увеличится на 2,1 процента.

21 ноября Росстат сообщил, что среднемесячная зарплата в России в октябре составила 38 275 рублей. «По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года она выросла на 7,1 процента, в январе - октябре 2017 года — на семь процентов», — говорится в докладе ведомства.

По данным международного рейтингового агентства Fitch, в 2013-2016 годах средняя зарплата граждан с учетом паритета покупательной способности, который учитывает разницу в ценах в России и за рубежом, упала на 6,5 процента, до 1 451 доллара.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что для восстановления потерь реальных доходов граждан, которые произошли в 2014-2015 годах, потребуется несколько лет.