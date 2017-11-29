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В стране и мире | Курящие на балконах россияне будут платить соседям

29.11.2017|13:27
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Верховный суд признал право россиян взыскивать компенсацию за моральный вред с соседей по дому, курящих на балконе, передает РАПСИ в среду, 29 ноября.

«Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям», — говорится в постановлении.

Решение принято при рассмотрении двухлетней тяжбы двух жителей Новосибирска. Один из них жаловался на то, что ему и его ребенку пришлось более пяти лет дышать табачным дымом, и требовал компенсации морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Второй настаивал на праве собственника курить в своем жилище.

При рассмотрении дела на районном и областном уровнях решение принималось в пользу курильщика. Региональный суд, в частности, указал на то, что «субъективное восприятие запаха табака в квартире само по себе не может являться основанием для компенсации».

Первоначально истец, кроме компенсации, также требовал судебного запрета для соседа дымить на балконе. Но затем он сменил квартиру, и в этой части иск был отозван.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.11.2017 13:53|

Отлично!!!! Капец моим курящим соседям и соседки. Засужу:)

Гость|29.11.2017 14:05|

Ну и говно ты, а не сосед

Гость|29.11.2017 14:06|

penzainform.ru писал(a):

«Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям»,

Еще бы надо такой закон о фермах, что бы с их полей не дуло ядом и окружающие насекомые и зверушки не травились вместе с нами.

Гость|29.11.2017 14:08|

Гость писал(a):

Ну и говно ты, а не сосед

Гавно сосед тот который предаваясь порокам распространяет свои фитонциды пропитанные никотином и парами алкоголя с перегаром на соседние территории.

Гость|29.11.2017 14:09|

А под балконом можно?

Гость|29.11.2017 14:12|

А как засудить родную с которыми я живу и у них живу,а они курят,дымят по черному?мне б если честно деньги не помешали и здоровье тоже.но выгоняет,где я буду жить?вот если знать наперед что этих денег мнетхватит на многое))

Гость|29.11.2017 14:21|

Гость писал(a):

Ну и говно ты, а не сосед
Достали уже окурками. Мордва немытая. Под балконами газоны сплошь из окурков. Свиньи.

Имя: Гость
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