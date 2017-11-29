Пензенское информационное агентство|18+|Среда|29 ноя 2017|17:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  69.20  |  $  58.33
 

В стране и мире | Киберпреступность в России выросла в разы

29.11.2017|16:17
Печать

Киберпреступность в России выросла в шесть раз с 2013 по 2016 год, подобная тенденция сохранилась и в текущем году. Об этом в среду, 29 ноября, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка, передает РИА Новости.

По его словам, если четыре года назад количество противоправных деяний, совершаемых с использованием современных информационных технологий, было 11 тысяч, то в 2016 году их стало 66 тысяч. В первом полугодии 2017 года рост киберпреступлений составил 30 процентов.

Чайка сообщил, что чаще всего злоумышленники через интернет похищают деньги, пропагандируют терроризм и экстремизм, а также занимаются компьютерным шпионажем.

Сейчас ответственность за киберпреступления предусмотрена 17 статьями Уголовного кодекса России. С 1 ноября вступил в силу «закон об анонимайзерах», а с 1 января 2018 года будет наказываться «неправомерный доступ к критической информационной структуре РФ». В наступающем году также вводится запрет на анонимное использование мобильных мессенджеров.

«Услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставляться исключительно пользователям, идентифицированным на основании абонентского номера и соответствующего договора», — отметил генпрокурор.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|29.11.2017 17:25|

Добрый знак! Растёт число грамотной молодежи!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!