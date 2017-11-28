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В стране и мире | Правительство потратит миллиарды резервов ради российских регионов

28.11.2017|10:53
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Правительство России выделило из своего резервного фонда 11,58 миллиарда рублей дотаций на финансирование расходов 23 регионов в ноябре-декабре. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Средства будут направлены в том числе на оплату труда работников бюджетной сферы, отмечается в материалах.

Дотации выделены на поддержку бюджетов Ингушетии, Кабардино-Балкариии, Карелии, Удмуртии, Чечни, Еврейской автономной области, а также Архангельской, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Курганской, Магаданской, Омской, Орловской, Пензенской, Псковской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской и Ульяновской областей.

По прогнозу российского Минфина, зарплаты бюджетников в 2018 году увеличатся на 4,1 процента в связи с выполнением майских указов президента России Владимира Путина.

В июне глава государства заявил, что зарплаты работников бюджетной сферы, не попавших в майские указы, также будут проиндексированы.

Источник — lenta.ru
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