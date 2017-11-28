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В стране и мире | На Кубани поймали черных торговцев дельфинами

28.11.2017|14:48
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На Кубани выявили преступную группировку, участники которой незаконно ловили черноморских дельфинов и передавали их в дельфинарии. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Как пояснили в пресс-службе, пограничники вели разработку группировки браконьеров в течение полугода.

«Прикрываясь официальной деятельностью по добыче рыбы, члены одной из рыбопромысловых бригад черноморского побережья с использованием кефалевых ставных неводов осуществляли незаконный отлов дельфинов», — рассказали в пограничном управлении.

Выловленных млекопитающих нашли в частном дельфинарии. Краевые ветеринары констатировали, что афалины находились в плачевном состоянии. Для их спасения пришлось провести целую операцию с участием привлеченных ветврачей из двух крупных кубанских дельфинариев. Сейчас жизни животных ничего не угрожает.

По факту незаконной добычи морских млекопитающих возбуждено уголовное дело о незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов. Браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

Черноморские афалины занесены в Красную Книгу Российской Федерации. Эти высоко ценятся на черном рынке, цена за одну особь может превышать три миллиона рублей.

В октябре крымские пограничники пресекли вывоз двух дельфинов с полуострова. 24-летний водитель пытался спрятать животных в тесном контейнере с мутной водой в кузове грузовика.

Источник — lenta.ru
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