28.11.2017 | 13:10

В ближайшие три года расходы российского бюджета на оборону составят 6,8 триллиона рублей. Об этом заявил замминистра финансов Росиии Леонид Горнин, передает во вторник, 28 ноября, «Интерфакс».

Он уточнил, что на содержание вооруженных сил, в том числе на продовольствие, транспорт и инфраструктуру, Минфин «откорректировал сумму на 62 миллиарда рублей».

Госдума приняла федеральный бюджет на 2018-2020 годы в третьем чтении 24 ноября. Расходы на оборонную сферу в документе не раскрываются, они относятся к секретным статьям наравне с финансированием разведки и борьбы с терроризмом.

В целом, согласно проекту, в 2018 году доходы российского бюджета составят 15,2 триллиона рублей, расходы — 16,5 триллиона, дефицит запланирован на уровне 1,3 процента ВВП. На 2019 год запланировано 15,5 триллиона рублей, в 2020-м — 16,3 триллиона, дефицит на оба года предполагается в размере 0,8 процента ВВП.

В октябре принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» писала, что за последние шесть лет оборонные расходы российского бюджета выросли с 2,5 до 3,1 процента ВВП.

Как писало РБК, последний раз оборонные расходы ниже трех триллионов рублей были в 2014 году. На 2017-й эта статья планировалась в размере 2,8 триллиона рублей, при корректировке военный бюджет увеличили на 40 миллиардов, затем правительство предложило добавить еще 180 миллиардов рублей.