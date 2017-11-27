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В стране и мире | Улюкаев рассказал о подношениях от Сечина

27.11.2017|14:25
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин неоднократно дарил экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву подарки. Об этом Улюкаев рассказал на очередном заседании суда по своему делу, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Два или три раза он [Сечин] сам приезжал ко мне с объемной сумкой. Это были объемные подарки — то фамильные часы, то макет буровой вышки. Это, как я понимаю, было нормой делового этикета», — сказал Улюкаев в Замоскворецком суде.

Как заметил бывший министр, когда Сечин снова приехал к нему с большой сумкой, это не вызвало у него подозрений. По словам Улюкаева, в одну из предыдущих встреч глава «Роснефти» обещал угостить его «превосходным вином», которого министр «никогда не пробовал», поэтому тот был уверен, что в сумке находится обещанный алкоголь.

Также Улюкаев рассказал, что на официальные праздники от «Роснефти» ему присылали «подарочные корзиночки», добавляет «Интерфакс».

«Со своей стороны я просто поздравлял его открытками», — отметил бывший глава Минэкономразвития. Он также сообщил, что его отношения с Сечиным были «ровные, официально-уважительные». Личной неприязни или конфликтов не было, утверждает Улюкаев.

Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года по подозрению в вымогательстве у «Роснефти» двух миллионов долларов. При задержании у министра была большая сумка, в которой оказались два миллиона долларов купюрами по сто долларов.

В обнародованной на одном из заседаний расшифровке записи разговора Сечина и Улюкаева непосредственно перед задержанием министра деньги не упоминались, но фигурировала корзина с колбасой. Позднее выяснилось, что Сечин традиционно дарит деловым партнерам «Корзинку от Иваныча».

Как сказал в начале ноября адвокат Улюкаева, во врученной бывшему главе Минэкономразвития корзинке были «мясной шар с зеленым перцем, колбаски егерские, колбаски по-польски, салями».

Источник — lenta.ru
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Гость|27.11.2017 14:47|

Эх раз,ещё раз, ещё много, много раз не прийдёт Сечин в суд в качестве свидетеля. Вот в качестве обвиняемого в лжесвидетельстве могут и доставить.

Гость|27.11.2017 14:50|

почему то я ему верю- не того он роста чтоб угрожать Сечину, а в нашей стране эти аферы повсюду-хорошо еще что героин ему не подкинули

Гость|27.11.2017 14:51|

Гость писал(a):

не прийдёт Сечин в суд

И, нече всяким там судам беспокоить занятого человека.

Гость|27.11.2017 14:56|

да кончайте этот цирк! давайте докажите нам в очередной раз что власть в этой стране принадлежит ворам и опустите его наконец домой

Имя: Гость
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