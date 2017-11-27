27.11.2017 | 14:25

Глава «Роснефти» Игорь Сечин неоднократно дарил экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву подарки. Об этом Улюкаев рассказал на очередном заседании суда по своему делу, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Два или три раза он [Сечин] сам приезжал ко мне с объемной сумкой. Это были объемные подарки — то фамильные часы, то макет буровой вышки. Это, как я понимаю, было нормой делового этикета», — сказал Улюкаев в Замоскворецком суде.

Как заметил бывший министр, когда Сечин снова приехал к нему с большой сумкой, это не вызвало у него подозрений. По словам Улюкаева, в одну из предыдущих встреч глава «Роснефти» обещал угостить его «превосходным вином», которого министр «никогда не пробовал», поэтому тот был уверен, что в сумке находится обещанный алкоголь.

Также Улюкаев рассказал, что на официальные праздники от «Роснефти» ему присылали «подарочные корзиночки», добавляет «Интерфакс».

«Со своей стороны я просто поздравлял его открытками», — отметил бывший глава Минэкономразвития. Он также сообщил, что его отношения с Сечиным были «ровные, официально-уважительные». Личной неприязни или конфликтов не было, утверждает Улюкаев.

Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года по подозрению в вымогательстве у «Роснефти» двух миллионов долларов. При задержании у министра была большая сумка, в которой оказались два миллиона долларов купюрами по сто долларов.

В обнародованной на одном из заседаний расшифровке записи разговора Сечина и Улюкаева непосредственно перед задержанием министра деньги не упоминались, но фигурировала корзина с колбасой. Позднее выяснилось, что Сечин традиционно дарит деловым партнерам «Корзинку от Иваныча».

Как сказал в начале ноября адвокат Улюкаева, во врученной бывшему главе Минэкономразвития корзинке были «мясной шар с зеленым перцем, колбаски егерские, колбаски по-польски, салями».