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В стране и мире | Табаков попал в реанимацию

27.11.2017|17:08
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Актер Олег Табаков госпитализирован в критическом состоянии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в справочной Городской клинической больницы № 1 имени Пирогова в понедельник, 27 ноября.

82-летний артист находится в шестом отделении реанимации. Другой информации о его состоянии на данный момент нет.

В сентябре сообщалось, что народный артист СССР выступил в Московском театре-студии «Табакерка» после укола обезболивающего.

Олег Табаков исполнил роли в фильмах «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит», «Человек с бульвара Капуцинов». Артист также работает художественным руководителем МХТ имени Чехова и «Табакерки».

Источник — lenta.ru
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Гость|27.11.2017 17:35|

Ну вот у губернатора возможно опять появится повод чьим то родственникам соболезнования выразит.

Гость|27.11.2017 17:41|

У Малахова новая тема на 40 программ, вместо Армена и Виталины, Олежег и Марина.

Гость|27.11.2017 18:19|

К сожалению от нас неотвратимо уходят последние великие артисты Советского театра и кино . Я не согласен , когда про ушедших пожилых артистов говорят ЭТО ТЯЖЁЛАЯ УТРАТА . Они сделали всё что могли и оставили нам фильмы со своим участием , которые мы никогда не утратим , будем смотреть их всегда и поражаться мастерству игры . Никто и никогда не сыграет так как Миронов , Леонов , Вицин , Моргунов , Никулин , Рыбников , Жаров , Ильинский , Крючков , Плятт , Раневская , Ульянов и многие десятки других величайших артистов всех жанров советского кинематографа . Кино в современной России вырождается и превращается в навоз . Но почему - то даже не жаль . Наверное потому , что лично я всегда с радостью буду смотреть старые советские фильмы коих тысячи . И других мне просто не надо .

Гость|27.11.2017 18:22|

7250 художественных фильмов было всего снято в СССР !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость|27.11.2017 18:25|

В США - более 234000 .

Имя: Гость
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