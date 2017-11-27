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В стране и мире | Россияне отказались от дорогих гостиниц

27.11.2017|13:18
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Популярность хостелов среди российских туристов в 2017 году выросла на 21 процент, а гостиниц уровня 1-2 звезд — на 37 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает сервис OneTwoTrip в своем исследовании, предоставленном «Ленте.ру».

Чаще всего туристы бронировали хостелы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Среди иностранных городов самыми популярными стали Барселона, Хельсинки и Прага.

Согласно исследованию, хостелы предпочли путешественники, которые совершали поездки без детей (93 процента от общего количества броней) и были готовы пренебречь комфортом в целях экономии. Также такой отдых выбирают молодые туристы, которые заинтересованы в новых знакомствах и в общении с постояльцами из других стран. Продолжительность проживания в хостелах в 67 процентах случаев составила не более трех суток.

95 процентов посетителей гостиниц уровня 1-2 звезд также путешествовали без детей, и в 70 процентах случаев их заезд не продлился дольше трех дней. Лидерами по количеству таких бронирований в России стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи, среди иностранных городов в тройку лидеров вошли Милан, Париж и Рим.

Источник — lenta.ru
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