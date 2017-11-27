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В стране и мире | Российских туристов накрыло пеплом на Бали

27.11.2017|11:50
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Десятки тысяч туристов, в том числе не менее 300 россиян, не могут покинуть индонезийский Бали в результате приостановки воздушного сообщения с островом, где произошло извержение вулкана Агунг. Об этом сообщает «Интерфакс».

Столб пепла от извергающегося вулкана поднялся на высоту более 7 тысяч метров и приблизился к аэропорту Нгурах-Рай, в связи с чем с понедельника рейсы на Бали отменены по всем направлениям. Самолеты разворачиваются в воздухе и совершают посадку в Сингапуре, Джакарте и других городах.

В радиусе 7,5 километров от вулкана местными властями проводится массовая эвакуация жителей и туристов, уровень опасности в зоне извержения повышен до наивысшей. «По информации МИД России, до открытия аэропорта российские туристы будут перевезены паромами на соседние острова», — сообщает ТАСС. В настоящее время с Бали эвакуировано более 25 тысяч человек.

Извержение вулкана Агунг в 1963 году унесло жизни боле 1100 человек.

Источник — lenta.ru
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