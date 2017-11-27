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В стране и мире | Лжеинкассаторы похитили 5 миллионов долларов из банка в центре Москвы

27.11.2017|17:14
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Несколько сотрудников банка в центре Москвы похитили из его хранилища не менее 5 миллионов долларов под предлогом инкассации. Об этом в понедельник, 27 ноября, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости.

По его словам, заявление в полицию о пропаже денег поступило 24 ноября. «Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в отделении банка на улице Солянка было вскрыто хранилище, где находилось не менее 5 миллионов долларов», — сказал источник.

Он отметил, что пропажу денег обнаружили утром. При этом каких-либо повреждений хранилища полицейские не нашли. «Как выяснило следствие, неизвестные из числа сотрудников банка под предлогом инкассации похитили деньги и скрылись», — добавил источник.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ведется розыск подозреваемых.

10 декабря 2014 года в Санкт-Петербурге неизвестные, одетые в форму инкассаторов, напали на водителя инкассаторского броневика, отняли у него оружие и угнали машину с деньгами.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.11.2017 17:27|

Какие способные озорники.

Гость|27.11.2017 17:37|

сотрудники полиции установили, что в отделении банка на улице Солянка было вскрыто хранилище, где находилось не менее 5 миллионов долларов»

Оне уже давно во франции, готовятся к революции,не?

Имя: Гость
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