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В стране и мире | Галустян обиделся на рекламу шаурмы

27.11.2017|14:53
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Комедийный актер Михаил Галустян пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) после того, как одно из заведений быстрого питания в городе Копейске выставило рекламу шаурмы с его изображением. Об этом сообщает пресс-служба управления ФАС по Челябинской области.

«Рекламная конструкция в виде "настенного панно", размещенная на здании заведения быстрого питания в городе Копейске, помимо фотографии Михаила Галустяна, содержит следующие сведения: "Шашлык, Шаурма, На углях…"», — отмечается в сообщении.

Права на фотографию принадлежат Галустяну. Согласия правообладателя на использование этого изображения в рекламе получено не было, подчеркивает ведомство.

Регулятор направил запрос в администрацию Копейска, чтобы выяснить, кому принадлежит рекламный плакат, и проверить наличие разрешительных документов на его установку. Решение о возбуждении дела по признакам нарушения рекламного законодательства будет принято до 10 декабря.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.11.2017 15:22|

Он обиделся, что ему не заплатили за рекламу шаурмы?

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