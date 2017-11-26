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В стране и мире | Врачи рассказали о здоровье пострадавших из-за ультразвуковой атаки школьников

26.11.2017|11:08
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Все школьники, госпитализированные в Липецке после ультразвуковой атаки, выписаны из больницы. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщили РИА Новости в администрации области.

По последним данным, медицинская помощь понадобилась 28 детям. Большинство из них уже разъехались по домам, некоторые остаются в стационаре, потому что родители не успели их забрать.

Инцидент в липецкой школе произошел днем в пятницу, 24 ноября. 29 учеников пятого-восьмого классов доставили в больницу с похожими симптомами: головокружение, тошнота, рвота, потемнение в глазах, кровь из носа. Двоих пришлось положить в реанимацию.

Одна из пострадавших рассказала, что причиной стало приложение «Ультразвук», которое на десять минут включил на своем телефоне ученик восьмого класса. Следственное управление Следственного комитета по Липецкой области уже начало проверку по данному факту.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.11.2017 12:08|

Дело отчетливо отдает идиотизмом!

Во всём мире безуспешно пытаются разработать звуковое оружие, подбирают частоты, спектры, излучатели разрабатывают итд. А тут какаято мобила и такой эффект!

Школьница то понятно - дура. Её такой воспитали и обучили. Но надеюсь в СК адекватные люди...

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