26.11.2017 | 11:09

Житель села Нерюктяйинск Олекминского района Якутии слепил новогоднюю елку из навоза. Скульптуру он украсил шарами, а на макушке установил красную звезду, сообщает в субботу, 25 ноября, FlashSiberia.

Отмечается, что высота елки — больше двух метров.

Ранее другой житель Якутии Михаил Боппосов сделал из навоза фигурку, напоминающую Ждуна — популярный мем. Он также лепил скульптуры, посвященные символам года по восточному календарю — петуху и обезьяне.

Как отмечает VectorNews, в январе 2016 года в Якутии елка из навоза уже появлялась.