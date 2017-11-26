26.11.2017 | 12:01

«Партия Роста» выдвинет кандидатом в президента России бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Об этом «Интерфаксу» сообщили в партии.

Решение выдвинуть Титова политсовет партии принял на заседании в Абрау-Дюрсо 26 ноября. Как добавляет Интерфакс, ранее Партия Роста провела праймериз, в которых кроме Титова участвовали бывший справедливоросс Оксана Дмитриева, а также интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. О намерении участвовать в них заявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, а также предприниматель Сергей Полонский.

Действующий президент России Владимир Путин пока не объявлял о желании выдвинуться на очередной президентский срок.