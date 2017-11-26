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В стране и мире | В России появился еще один желающий занять пост президента

26.11.2017|12:01
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«Партия Роста» выдвинет кандидатом в президента России бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Об этом «Интерфаксу» сообщили в партии.

Решение выдвинуть Титова политсовет партии принял на заседании в Абрау-Дюрсо 26 ноября. Как добавляет Интерфакс, ранее Партия Роста провела праймериз, в которых кроме Титова участвовали бывший справедливоросс Оксана Дмитриева, а также интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. О намерении участвовать в них заявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, а также предприниматель Сергей Полонский.

Действующий президент России Владимир Путин пока не объявлял о желании выдвинуться на очередной президентский срок.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.11.2017 12:09|

У руля карлики. И тут на тебе "Партия роста"? Все путинские выборы - одна сплошная драматургия. Театр с самого начала и до конца. Начиная с его раздумий по поводу участия и заканчивая путингами по поводу "победы на выборах".

Гость|26.11.2017 12:23|

в Абрау-Дюрсо родилось сие трезвое решение? прогрессивненько

Гость|26.11.2017 12:51|

Вчера только смотрел на популярном видеохостинге кино:"В Кремле готовят новых соперников Путину на выборы", а сегодня их предположения подтвердились))) Как надоела эта клоунада!

Гость|26.11.2017 12:52|

Гость писал(a):

Все путинские выборы - одна сплошная драматургия. Театр с самого начала и до конца.
Да какой нафиг театр. Цирк с клоунами. На Луну хочу. Надоело всё.

Имя: Гость
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