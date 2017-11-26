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В стране и мире | Спецподразделение по борьбе с сосульками появится в Санкт-Петербурге

26.11.2017|11:05
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В полиции Санкт-Петербурга появится подразделение, сотрудники которого будут на постоянной основе отслеживать образование сосулек на зданиях и других сооружениях. Об этом в Facebook сообщил правозащитник Александр Холодов, опубликовавший письмо заместителя начальника УГИБДД по Петербургу.

В документе указано, что 28 ноября в отделение материально-технического обеспечения УГИБДД должны быть поданы списки сотрудников, на которых возложат обязанность осматривать фасады зданий и сооружений на предмет образования на крышах и выступающих элементах фасада снега и наледи.

В письме не указано, что именно полицейские должны делать, если обнаружат сосульки.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге имеются бригады кровельщиков, которые борются с наледью на зданиях с помощью воздуховодов. Это нововведение позволило ускорить очистку крыш в два с половиной раза.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.11.2017 11:49|

Присвоить спецподразделению имя Валентины Матвиенко.

Мотовилов (гость)|26.11.2017 11:55|

Тротуары делать подальше от стен, только и всего.

Имя: Гость
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