26.11.2017 | 12:14

Жителя Пермского края приговорили к 13,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за нападение на полицейского. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

27-летний молодой человек признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Мужчину задержали в июле на автовокзале в Перми. Он был пьян. При составлении административного протокола молодой человек ругался матом, вел себя агрессивно и ударил полицейского кулаком по лицу.