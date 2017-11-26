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В стране и мире | Пермяку дали 13 лет колонии строгого режима за удар полицейского по лицу

26.11.2017|12:14
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Жителя Пермского края приговорили к 13,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за нападение на полицейского. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

27-летний молодой человек признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Мужчину задержали в июле на автовокзале в Перми. Он был пьян. При составлении административного протокола молодой человек ругался матом, вел себя агрессивно и ударил полицейского кулаком по лицу.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.11.2017 12:27|

А по факт мужеловства молчок?

Гость|26.11.2017 12:33|

Скорее всего, присоединили к ранее неотбытому наказанию.

Гость|26.11.2017 12:37|

Жалко пацана. Участились такие случаи. То Росгвардейца хлопнут, то убьют работодателя.

У мусора наверное крыша хорошая, попросили суд дать по-полной.

Гость|26.11.2017 12:41|

По чухальнику.

Гость|26.11.2017 12:44|

Хрень какая-то...

Максимальный срок по части первой - 5 лет, по части второй - 10 лет

То есть 13,5 лет ему ну никак только за этот факт дать не могли, максимум пятерку

Так что скорее всего там по совокупности 13,5 лет накапало, вместе с другими статьями. Как вариант - рецидивист, либо освобождённый по УДО

Гость|26.11.2017 12:49|

Надо было укусить,пожурили бы и все.

Гость|26.11.2017 13:18|

Правильно посадили! Народ совесть потерял и человеческий облик с этой пьянкой. Молотят все кто под руку попадается, а потом слюнявым ртом заявляют, что ничего не помнят.

Гость|26.11.2017 13:22|

Правильно? За убийство меньше дают...

Гость|26.11.2017 13:37|

Не поленился, зашел на сайт Свердловского районного суда г. Перми, поискал инфу.

За последний год только одно дело по ст. 318- ДЕЛО № 1-482/2017

Приговор вынесен 20 ноября, но самого приговора на сайте пока нет.

По остальным делам приговоры: штраф 20 тысяч рублей, штраф 50тысяч рублей, лишение свободы на шесть месяцев, лишение свободы на один год.

Видимо, плоды современного образования дают очередные всходы.

Секретарь в прокуратуре не то услышала-увидела-перепутала, а Лента жарёху вбросила...

Тринадцать лет по этой статье никак не дать, только по совокупности с другими статьями, но никак не за первую часть, даже за вторую всего 10 лет предусмотрено максимально.

Имя: Гость
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