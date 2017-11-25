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В стране и мире | Житель Ингушетии дожил до 121 года и вернул зрение

25.11.2017|14:10
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Врачи успешно прооперировали 121-летнего жителя высокогорного села Гули в Ингушетии. Об этом агентству «Интерфакс-Юг» сообщили в правительстве республики.

«Благодаря успешно проведенной операции врачам удалось восстановить зрение старца. Из-за катаракты 121-летний Аппас Илиев не мог читать Коран. Сейчас эта проблема позади, все позади. В ближайшие дни самый пожилой россиянин сможет читать», — сказал собеседник агентства.

Илиев родился 1 марта 1896 года. Он воспитал восемь детей, у него 35 внуков, около 20 правнуков, есть праправнуки.

«Интерфакс-Юг» добавляет, что долгожитель продолжает ходить в мечеть и на выборы, занимается домашним хозяйством.

По данным российской «Книги рекордов и достижений», Илиев признан самым пожилым человеком в России.

Источник — lenta.ru
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