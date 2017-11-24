24.11.2017 | 12:41

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о сокращении квоты на выдачу разрешений на временное проживание в стране иностранцам и людям без гражданства. Об этом говорится на сайте кабмина в пятницу, 24 ноября.

В следующем году планируется выдать 90 тысяч таких документов, что почти на 20 тысяч меньше, чем в нынешнем.

Как отмечено в тексте, решение принято «с учетом миграционной ситуации и экономического положения в каждом конкретном регионе».

В августе сообщалось, что более половины респондентов «Левада-Центра» выступили за ограничение притока трудовых мигрантов. За отсутствие барьеров для приезжих высказались только 6 процентов. Почти треть опрошенных ответили, что им все равно.

В июне сообщалось о разработке в МВД новой концепции работы с людьми, прибывшими из других стран. Предлагается создать центры информационной и правовой поддержки иммигрантов, курсы изучения русского языка и специальный телеканал. В полицейском ведомстве также выступили за стимуляцию студенческой и академической иммиграции из-за заграницы и дифференцированный подход к переселенцам из стран с нестабильной политической ситуацией.