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В стране и мире | В России сократят число иностранцев

24.11.2017|12:41
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о сокращении квоты на выдачу разрешений на временное проживание в стране иностранцам и людям без гражданства. Об этом говорится на сайте кабмина в пятницу, 24 ноября.

В следующем году планируется выдать 90 тысяч таких документов, что почти на 20 тысяч меньше, чем в нынешнем.

Как отмечено в тексте, решение принято «с учетом миграционной ситуации и экономического положения в каждом конкретном регионе».

В августе сообщалось, что более половины респондентов «Левада-Центра» выступили за ограничение притока трудовых мигрантов. За отсутствие барьеров для приезжих высказались только 6 процентов. Почти треть опрошенных ответили, что им все равно.

В июне сообщалось о разработке в МВД новой концепции работы с людьми, прибывшими из других стран. Предлагается создать центры информационной и правовой поддержки иммигрантов, курсы изучения русского языка и специальный телеканал. В полицейском ведомстве также выступили за стимуляцию студенческой и академической иммиграции из-за заграницы и дифференцированный подход к переселенцам из стран с нестабильной политической ситуацией.

Источник — lenta.ru
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