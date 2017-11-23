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В стране и мире | Россия останется без дешевых лекарств

23.11.2017|15:40
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Из-за введения с 2019 года обязательной маркировки всех лекарств цены на недорогие российские препараты могут вырасти, некоторые из них, стоимостью до 100 рублей, могут исчезнуть с рынка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо российских фармацевтов в Госдуму.

Многие фармацевтические предприятия еще не рассчитались с кредитами, взятыми для модернизации производства по GMP (Good Manufacturing Practice, международный стандарт качества производства лекарств, обязательный с 2014 года — прим. «Ленты.ру»), отмечают производители.

Они просят продлить срок на введение маркировки и обозначить переходный период. Эксперимент по маркировке еще продолжается, он будет завершен только к 2018 году, обращают внимание авторы письма.

Стоимость оборудования для маркировки составляет 150-300 миллионов рублей, указывается в обращении.

Как уточняет РБК, маркировку лекарств в России начали в феврале 2017 года. К 21 ноября в соответствующей системе зарегистрировались 252 участника рынка, к этой же дате промаркировано 960 тысяч упаковок. Маркировка нужна для борьбы с фальсифицированными и контрафактными препаратами.

Федеральная антимонопольная служба России не прогнозирует рост цен на лекарства в 2018 году. При этом существуют риски увеличения расходов бюджетных средств на закупку препаратов из-за несовершенства Государственного реестра лекарственных средств.

Источник — lenta.ru
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